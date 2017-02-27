Главный специалист Департамента по проведению соревнований АБФФ Игорь Белов в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал об отказе «Клецка» заявляться в первую лигу.

– «Клецк» действительно отказался заявляться в первую лигу. Все остальные команды второго дивизиона готовятся к лицензированию.

- А кто заменит Клецк?

– Пока нет команды. Остальные тоже пока отказываются. Нет у них возможности заявиться в первую лигу.

- То есть есть вероятность, что в первой будет 15 команд?

– Да.

- Эта вероятность высока?

– Высока, – сказал Белов.

Напомним, по итогам сезона-2016 «Клецк» стал одной из трех команд, завоевавших право участвовать в первой лиге. 20 февраля стало известно, что команда отказалась от участия в первой лиге.

Согласно регламенту, вместо «Клецка» в первую лигу могут заявиться занявшие 4-6 места во второй «Неман-Агро», «Молодечно» и «Забудова-Строй».