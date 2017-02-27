﻿ Сергей Сафарьян: «Перерыв в работе Румбутиса? Не было оглашено официально, но Румбутис несколько лет помогал женской сборной страны». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Перерыв в работе Румбутиса? Не было оглашено официально, но Румбутис несколько лет помогал женской сборной страны»

28.02.2017 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал пятилетний перерыв в тренерской работе главного тренера сборной Беларуси U-21.

– Вас не смущает, что Людас Ионович долгое время находился без тренерской практики?

– Это достаточно относительный вопрос. Не было оглашено официально, но Румбутис несколько лет помогал женской сборной страны. Он никогда не отдалялся от футбола. Например, консультировал тренеров наших юношеских команд. Если человек не был главным, это еще не значит, что он не участвовал в тренировочном процессе, – сказал Сафарьян.

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Репортаж с заседания Исполкома АБФФ читайте в материале Tribuna.com.

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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал пятилетний перерыв в тренерской работе главного тренера сборной Беларуси U-21.

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