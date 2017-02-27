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Габовда перешел в клуб третьего дивизиона Украины

28.02.2017 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Юрий Габовда продолжит карьеру в винниковском «Рухе».

Подробности перехода пока не сообщаются.

Последним клубом Габовды было минское «Динамо».

Зимой хавбек тренировался с «Александрией», но контракт с клубом не был подписан.

Статистику игрока смотрите здесь.

«Рух» занимает 3-е место в турнирной таблице второй лиги.


 

 
 
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Полузащитник Юрий Габовда продолжит карьеру в винниковском «Рухе».

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