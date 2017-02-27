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Габовда перешел в клуб третьего дивизиона Украины
28.02.2017 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Юрий Габовда продолжит карьеру в винниковском «Рухе».
Подробности перехода пока не сообщаются.
Последним клубом Габовды было минское «Динамо».
Зимой хавбек тренировался с «Александрией», но контракт с клубом
Статистику игрока смотрите
«Рух» занимает 3-е место в турнирной таблице второй лиги.
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Полузащитник Юрий Габовда продолжит карьеру в винниковском «Рухе».
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