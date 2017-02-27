МИНСК, 28 фев – Sputnik. Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало МСОО "Белорусская федерация армейского рукопашного боя и современного панкратиона", сообщили Sputnik в ведомстве.

Объединение, как предполагается, будет содействовать проведению единой государственной политики в области физкультуры и спорта через развитие и популяризацию армейского рукопашного боя и современного панкратиона.

По информации Минюста, федерация будет продвигать панкратион как массовый вид спорта, "способствующий гражданскому, нравственному, патриотическому воспитанию и раскрытию творческих способностей подрастающего поколения".

Среди целей организации – отвлечь детей, подростков и молодежь от негативного влияния улицы и содействовать в подготовке юношей к службе в армии.

Федерация кроме спорта собирается заниматься также благотворительностью.