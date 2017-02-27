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Федерация армейского рукопашного боя появилась в Беларуси

28.02.2017 17:30 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев – Sputnik. Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало МСОО "Белорусская федерация армейского рукопашного боя и современного панкратиона", сообщили Sputnik в ведомстве.

Федерация армейского рукопашного боя появилась в Беларуси
© flickr.com/ LanSmash
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Объединение, как предполагается, будет содействовать проведению единой государственной политики в области физкультуры и спорта через развитие и популяризацию армейского рукопашного боя и современного панкратиона.

По информации Минюста, федерация будет продвигать панкратион как массовый вид спорта, "способствующий гражданскому, нравственному, патриотическому воспитанию и раскрытию творческих способностей подрастающего поколения".

Среди целей организации – отвлечь детей, подростков и молодежь от негативного влияния улицы и содействовать в подготовке юношей к службе в армии.

Федерация кроме спорта собирается заниматься также благотворительностью.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди задач молодежного спортивного объединения – не только популяризация спорта, но и подготовка подростков к службе в армии.

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