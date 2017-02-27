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Федерация армейского рукопашного боя появилась в Беларуси
28.02.2017 17:30 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 фев – Sputnik. Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало МСОО "Белорусская федерация армейского рукопашного боя и современного панкратиона", сообщили Sputnik в ведомстве.
Объединение, как предполагается, будет содействовать проведению единой государственной политики в области физкультуры и спорта через развитие и популяризацию армейского рукопашного боя и современного панкратиона.
По информации Минюста, федерация будет продвигать панкратион как массовый вид спорта, "способствующий гражданскому, нравственному, патриотическому воспитанию и раскрытию творческих способностей подрастающего поколения".
Среди целей организации – отвлечь детей, подростков и молодежь от негативного влияния улицы и содействовать в подготовке юношей к службе в армии.
Федерация кроме спорта собирается заниматься также благотворительностью.
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Среди задач молодежного спортивного объединения – не только популяризация спорта, но и подготовка подростков к службе в армии.
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