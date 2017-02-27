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Сергей Сафарьян: «Расскажем все, что мы проделали в процессе поиска главного тренера сборной после того, как объявим его имя»

28.02.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред председателя АБФФ Сергей Сафарьян сообщил, когда расскажет о процессе поиска главного тренера национальной сборной.

– Расскажем все, что мы проделали в процессе поиска главного тренера сборной после того, как объявим его имя. Мы сейчас решили, что некрасиво давать всю информацию до того, как назначим рулевого сборной. Тем более раньше были моменты, когда мы договорились с потенциальным кандидатом, но в последний момент все срывалось.

Расматривались все варианты, в том числе специалистов из дальнего и ближнего зарубежья, а также белорусских тренеров. Потом круг кандидатов сузился. Уделяли больше внимание тем, кто знает понятный футболистам язык и знает наш менталитет. Сделали ставку на это, – сказал Сафарьян в эфире АБФФ-ТВ.

 
 
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Первый зампред председателя АБФФ Сергей Сафарьян сообщил, когда расскажет о процессе поиска главного тренера национальной сборной.

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