В 1/2 финала мировой группы Кубка Федерации сборная Беларуси встретится с командой Швейцарии.

Стало известно, что полуфинальный поединок пройдет на корте «Чижовка-Арены» на покрытии «хард», идентичном тому, на котором состоялась встреча с голландками. Игры запланированы на 22 и 23 апреля.

Напомним, в 1/4 финала Беларусь обыграла Голландию.