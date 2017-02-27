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Кубок Федерации. Полуфинальный матч Беларусь – Швейцария пройдет на «Чижовка-Арене»

28.02.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1/2 финала мировой группы Кубка Федерации сборная Беларуси встретится с командой Швейцарии.

Стало известно, что полуфинальный поединок пройдет на корте «Чижовка-Арены» на покрытии «хард», идентичном тому, на котором состоялась встреча с голландками. Игры запланированы на 22 и 23 апреля.

Напомним, в 1/4 финала Беларусь обыграла Голландию.

 
 
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В 1/2 финала мировой группы Кубка Федерации сборная Беларуси встретится с командой Швейцарии.

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