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Кубок Федерации. Полуфинальный матч Беларусь – Швейцария пройдет на «Чижовка-Арене»
28.02.2017 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 1/2 финала мировой группы Кубка Федерации сборная Беларуси встретится с командой Швейцарии.
Стало известно, что полуфинальный поединок пройдет на корте «Чижовка-Арены» на покрытии «хард», идентичном тому, на котором состоялась встреча с голландками. Игры запланированы на 22 и 23 апреля.
Напомним, в 1/4 финала Беларусь обыграла Голландию.
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В 1/2 финала мировой группы Кубка Федерации сборная Беларуси встретится с командой Швейцарии.
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