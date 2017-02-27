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Виктор Гончаров: «Включение «Минчанки» в открытый чемпионат России? Все заглохло»

28.02.2017 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило отметил, что процесс с включением белорусского клуба в открытый чемпионат России застопорился.

- Что слышно с включением «Минчанки» в открытый чемпионат России, куда активно сватают клубы из Швейцарии и Азербайджана?

– Куда бы я ни обращался, всюду твердят одно: «Денег нет». Все заглохло. Нет в нашем волейболе человека, который отстаивал бы эти интересы, ходил в высокопоставленные инстанции и доказывал, что нам это необходимо — не только «Минчанке», но и сборной. Это должен быть менеджер, который имеет вес и ресурсы. Ведь общаться нужно и с городскими властями, и с федерацией России, и с администрацией президента. Как понимаю, в этом стремлении мы дошли до определенной точки, а выше — просто не пускают…

- Вы верно заметили, что вступление команды в суперлигу сделало бы сильнее и сборную. Значит, заботиться об этом следует не только минскому клубу.

– Если собрать в «Минчанке» сильнейших, они были бы под рукой. Мы играли бы в чемпионате России и Лиге чемпионов — не исключено, даже в групповом раунде. Вырисовывается общенациональный проект. Возможно, в нем должно быть заинтересовано в том числе и Министерство спорта. И финансировать его, видимо, следует не только из городского бюджета, но и из республиканского. Но ничего в этом направлении не делается. Тем более что у нас впереди — Евроигры, – сказал Гончаров.

Виктор Гончаров: «Чтобы выступать в чемпионате России, «Минчанке» нужно 2,5 млн долларов. Это не такие большие деньги»

 
 
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Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило отметил, что процесс с включением белорусского клуба в открытый...

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