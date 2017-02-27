Защитник Милош Остойич рассказал о переходе в БАТЭ.

– Я очень рад стать игроком такого серьезного клуба. Хотелось бы поблагодарить и тренерский штаб, и руководство БАТЭ за доверие. Постараюсь его оправдать.

- Ты находился в статусе просматриваемого на протяжении трех недель.

– Понимал, что необходимо на сто процентов выкладываться на тренировках, в любом контрольном матче. Делал максимум возможного, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны. И в итоге все закончилось хорошо.

- Как вообще возник такой вариант?

– Около полутора-двух месяцев назад позвонил агент Саша Джорджевич, сказал, что БАТЭ ищет центрального защитника и есть предложение пройти просмотр. Я прекрасно представлял, куда еду. Борисовчане в последние годы немало шумели на континентальной арене – побеждали «Баварию», «Рому», почти каждую осень участвовали в групповых стадиях еврокубков. Тем более летом 2015-го БАТЭ выбил из Лиги чемпионов белградский «Партизан», за который я выступал.

Плюс в начале прошлого года сербские СМИ широко обсуждали ситуацию с Мирко Иваничем, решившим перебраться в Беларусь и отклонившим приглашение «Партизана». Как видите, хватало информационных поводов следить за БАТЭ.

- Наверняка многих настораживает, что ты не выходил на поле в официальных поединках уже более года.

– Это было непростое время. Для любого спортсмена такой длительный простой болезненен. Я долго восстанавливался после повреждения, набирал кондиции. А затем работал в составе «Партизана»-Б, поскольку мой контракт с клубом истекал. Психологически очень тяжело не играть столько времени, но, надеюсь, черная полоса в моей жизни уже позади.

- Начинал ты здорово: в 21 год отыграл шесть встреч в групповом турнире Лиге Европы-2012/13. Почему, на твой взгляд, в дальнейшем получилось не столь удачно?

– Как бы банально ни звучало, в футболе случается всякое. Вроде бы карьера идет по нарастающей, на горизонте хорошие перспективы, а потом вмешивается череда травм – и отбрасывает игрока далеко назад. Я старался не унывать, становиться только сильнее. Хотя ситуация была крайне трудной. Операция, длительное восстановление. Постоянно думал: чем же я такое заслужил?! Рассматриваю это как испытание, с которым мне требовалось справиться.

- Мыслей о завершении карьеры не возникало?

– Твердо верил, что ничего подобного не произойдет. Каждый, кто профессионально занимается футболом, всегда сконцентрирован на любимом деле, недостаточно времени уделяет семье, девушкам, иным личным моментам. Естественно, хочется, чтобы вложенные труд, терпение, годы, в конце концов, дали качественную отдачу. И я знал: обязательно вернусь в игру! Энтузиазма не терял никогда, как бы тяжело не было на душе.

- Как сейчас твое здоровье?

– Проблем не испытываю. Принял участие в пяти спаррингах в Белеке – никаких болевых ощущений нет.

- Какую первоочередную задачу ставишь перед собой в качестве игрока БАТЭ?

– Тут все просто: очень хочу вернуться в большой футбол. После неудач последних лет мне нужен этот шанс – доказать, что я способен выступать на высоком уровне. Поэтому с мотивацией у меня полный порядок. Теперь главное – усердно тренироваться и приносить пользу команде, у которой очень серьезные задачи во всех турнирах, – сказал Остойич.