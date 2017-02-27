Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник рассказал, когда АБФФ опубликует список вызванных игроков на матч квалификации ЧМ-2018 против Швеции.

– Вызывать игроков на матчи сборных – прерогатива главного тренера. Пока он не назначен, точную дату назвать не могу. Если говорить о сроках, то, думаю, это произойдет в середине марта. Кстати, именно 15 марта объявит свой состав наш соперник – сборная Швеции, – сказал Алейник.

Отметим, матч со Швецией состоится 26 марта.

Отметим, Александр Хацкевич назвал расширенный состав сборной Беларуси на матчи с Нидерландами и Люксембургом (октябрь 2016) за 16 дней до первой игры, на матчи с Грецией и Болгарией (ноябрь 2016) – за 13 дней.