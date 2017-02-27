﻿ Чемпионат Беларуси-2017. АБФФ не будет распределять спонсорскую помощь «Беларусбанка» между клубами. 21.by
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Чемпионат Беларуси-2017. АБФФ не будет распределять спонсорскую помощь «Беларусбанка» между клубами

28.02.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщил в эфире АБФФ-ТВ первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян, организация в сезоне-2017 не будет распределять поступления от титульного спонсора «Беларусбанка» между участниками чемпионата Беларуси.

Отметим, в сезоне-2016 каждый клуб высшей лиги получил около 400 млн неденоминированных рублей в рамках сотрудничества АБФФ и «Беларусбанка».

Такая система распределения неоднократно вызывала критику. В частности, идею о том, что заработанные благодаря сотрудничеству с «Беларусбанком» средства должны идти на развитие, а не распределяться между клубами, в августе минувшего года поддержал директор Департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков.

Владимир Бережков: «Маркетологи на местах жаловались на то, что директора клубов вообще ничего не выделяют на маркетинг»

 
 
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Как сообщил в эфире АБФФ-ТВ первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян, организация в сезоне-2017 не будет распределять поступления от титульного спонсора «Беларусбанка»...

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