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АБФФ планирует летом запустить новый сайт
28.02.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый зампред председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что готовится к запуску новый сайт федерации.
«Идет работа над новым сайтом. Надеемся, к середине лета текущего года он будет готов», — сказал Сафарьян.
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Первый зампред председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что готовится к запуску новый сайт федерации.
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