Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян считает, что в первую очередь зрителей на футбол нужно привлекать качеством игры.

- Как вы считаете, не целесообразно ли идти в ногу с современными трендами и при привлечении аудитории на футбол акцентировать внимание не только на самой игре?

– Я старомоден в этом отношении и ради популизма в каждый тренд ввязываться не собираюсь. Мое глубокое убеждение: если будет интересный футбол, ни одна трендовая фигура больше болельщиков туда не привлечет. Я бы не опускал наших болельщиков до уровня примитивных людей, которых можно затянуть на футбол какой-то симпатичной физиономией или красивым лозунгом.

Самое популярное в мире зрелище – игра в футбол. Если есть достойная игра, люди отложат в сторону смартфоны и прочие гаджеты и пойдут смотреть футбол. Должно из уст в уста передаваться, что в город приезжает команда, с которой они борются за что-то, а сахарное дерби «Городея» – «Слуцк» что-то значит.

Я бы не исходил из примитивизма нашей аудитории. У нас нормальные требовательные болельщики. Надо дать им хороший продукт, а прежде всего – качественный футбол. Тогда многое поменяется и не надо будет следовать популизму. Это мое старомодное мнение.

- Но если посмотреть на Польшу, где уровень футбола немногим выше, а посещаемость превосходит нашу в разы...

– Как я сказал, на мой взгляд, главное – качество футбола. Я не говорю, что не надо заниматься маркетинговыми исследованием, изучением аудитории. Но я не считаю, что это главное в футболе.

Главное в продукте – качество самого футбола. А обертка потом будет очень быстро расценена, – сказал Сафарьян.