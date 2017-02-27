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Кубок Федерации: белоруски и швейцарки сыграют на "Чижовка-Арене"

28.02.2017 19:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Полуфинальный поединок Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии пройдет на "Чижовка-Арене" 22-23 апреля, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской теннисной федерации (БТФ).

Кубок Федерации: белоруски и швейцарки сыграют на "Чижовка-Арене"
© Фото: Facebook Екатерина Лисица
Белорусские теннисистки стали главной сенсацией в Кубке Федерации

Белорусские теннисистки Александра Саснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко пробились в 1/2 Кубка Федерации в феврале этого года, обыграв соперниц из Нидерландов со счетом 4:1. Все встречи также прошли на корте многофункционального комплекса.

"Следующим соперником белорусских девушек стала команда Швейцарии. Стало известно, что полуфинальный поединок пройдет на корте гостеприимной "Чижовка-Арены" на таком же покрытии "хард", на котором состоялась встреча со сборной Нидерландов. Матчи пройдут 22 и 23 апреля", — рассказали в БТФ.

Собеседники агентства напомнили, что в четвертьфинальном поединке представительницы Швейцарии были сильнее француженок — 4:1. За победительниц играли Тимеа Бачински, Белинда Бенчич, Виктория Голубич и легендарная Мартина Хингис.

Сейчас сборная Беларуси занимает пятое место в рейтинге Кубка Федерации, швейцарки расположились на четвертом.

В другом полуфинале неофициального командного чемпионата мира его действующие победительницы чешские теннисистки сыграют в гостях у команды США.

Победители полуфиналов 11-12 ноября проведут решающий поединок.

 
Теги: Минск
 
 
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Ожидается, что в Минск приедет экс-первая ракетка ракетка мира Мартина Хингис, сейчас выступающая в парном разряде.

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