МИНСК, 28 фев — Sputnik. Полуфинальный поединок Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии пройдет на "Чижовка-Арене" 22-23 апреля, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской теннисной федерации (БТФ).

Белорусские теннисистки Александра Саснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко пробились в 1/2 Кубка Федерации в феврале этого года, обыграв соперниц из Нидерландов со счетом 4:1 . Все встречи также прошли на корте многофункционального комплекса.

"Следующим соперником белорусских девушек стала команда Швейцарии. Стало известно, что полуфинальный поединок пройдет на корте гостеприимной "Чижовка-Арены" на таком же покрытии "хард", на котором состоялась встреча со сборной Нидерландов. Матчи пройдут 22 и 23 апреля", — рассказали в БТФ.

Собеседники агентства напомнили, что в четвертьфинальном поединке представительницы Швейцарии были сильнее француженок — 4:1. За победительниц играли Тимеа Бачински, Белинда Бенчич, Виктория Голубич и легендарная Мартина Хингис.

Сейчас сборная Беларуси занимает пятое место в рейтинге Кубка Федерации, швейцарки расположились на четвертом.

В другом полуфинале неофициального командного чемпионата мира его действующие победительницы чешские теннисистки сыграют в гостях у команды США.

Победители полуфиналов 11-12 ноября проведут решающий поединок.