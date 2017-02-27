Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян отметил, что в федерация может может начать следить за ставками в букмекерских конторах.

- Не считаете ли вы необходимым для АБФФ нанять сотрудника, который бы занимался отслеживание коэффициентов и выявлением подозрительных матчей? Чтобы можно было применить меры еще до договорной игры (например, поменять бригаду арбитров)?

– Думаю, что здесь гораздо эффективнее было бы сотрудничество с букмекерскими конторами. Чтобы мы не своих людей держали или нанимали специалистов из другой области, а сотрудничали напрямую с ними. Но букмекеры почему-то на это не идут. Хотя по логике основные финансовые потери от договорных встреч несут они, для АБФФ ущерб в большей степени имиджевый.

Возможно, в вашем предложении есть определенная логика. Обсудим вопрос введения дополнительной единицы. Мне только не нравится, что все направления деятельности должна вести федерация. И снимать, и следить за букмекерами, и строить, и варить – все должна АБФФ. У нас какой-то многоотраслевой холдинг вместо футбола получается. Это мне принципиально не нравится, ведь я всегда говорю, что каждый должен заниматься своим делом, в котором разбирается.

Но есть определенный смысл в том, что вы говорите. Но я бы хотел сделать сразу несколько замечаний, чтобы вы тоже опустились на землю.

Первое – даже когда я говорил тренеру, что у него команда планирует играть договорной матч, мне тренер не поверил. Не поверил до тех пор, пока прокуратура не занялась этим матчем. То есть если я выйду на какой-то клуб и скажу: «Уважаемый тренер, не нравятся мне ставки», к моим словам вряд ли отнесутся серьезно. Я просто уже, к сожалению, имею опыт.

Второе – вы упомянули замену судей. Я вообще не понимаю, как это может повлиять на договорной матч. Ни в одном договорном матче участие судей не отмечалось. Поменяв одну бригаду на другую, мы, думаю, получим обратный эффект. Поэтому здесь может быть надо со скальпелем идти, а не с топором.

Хотя, наверное, АБФФ нужно создавать то, о чем вы сказали и начать следить за ставками, – сказал Сафарьян.