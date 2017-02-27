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Бюджет «Городеи» составит около 1 млн долларов
28.02.2017 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бюджет «Городеи» в сезоне- 2017составит около 1 млн долларов, об этом сообщил директор клуба Александр Марченко.
«Бюджет клуба составит около 2 миллионов рублей (около 1 млн долларов). Зарплаты – от 2 до 2,5 тысяч», – сказал Марченко в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь-5».
Отметим, в прошлом сезоне бюджет клуба составил 820 тысяч долларов.
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Бюджет «Городеи» в сезоне- 2017составит около 1 млн долларов, об этом сообщил директор клуба Александр Марченко.
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