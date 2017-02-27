Бюджет «Городеи» в сезоне- 2017составит около 1 млн долларов, об этом сообщил директор клуба Александр Марченко.

«Бюджет клуба составит около 2 миллионов рублей (около 1 млн долларов). Зарплаты – от 2 до 2,5 тысяч», – сказал Марченко в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь-5».

Отметим, в прошлом сезоне бюджет клуба составил 820 тысяч долларов.