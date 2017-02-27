Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко рассказал, что команде дешевле организовать сбор в Польше, чем в Беларуси.

«Сбор в Польше нам обходится дешевле, чем дома, поэтому мы туда едем. У нас очень дорогая аренда полей», – сказал Яромко в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».