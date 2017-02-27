Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров раскритиковал работу федерации волейбола Беларуси.

«Волейбольное сообщество разъединено. Федерация не общается с клубами. Нам ехать играть в Мозырь в зал, который ни по каким параметрам не подходит для проведения игр чемпионата Беларуси.

Я с уважением отношусь к мозырскому волейболу… Пришла бумага, что федерация оставляет право играть в этом зале, где негде переодеваться, где люди сидят в двух метрах от площадки. Первобытнообщинный строй. Федерация сама по себе. Пишем письма – иногда отвечают, иногда нет», – сказал Гончаров в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».