﻿ Сергей Румас: «Переговоры со всеми кандидатами на пост главного тренера сборной еще не закончены». 21.by
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Сергей Румас: «Переговоры со всеми кандидатами на пост главного тренера сборной еще не закончены»

28.02.2017 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас заявил, что переговоры с кандидатами на пост главного тренера еще не закончены.

– Переговоры со всеми кандидатами еще не закончены.

- А сколько из осталось?

– Не могу сказать, – отметил Румас.

Напомним, сегодня на пост молодежной сборной Беларуси был назначен Людас Румбутис.

Сергей Сафарьян заявил, что вопрос с главным тренером сборной будет решен до конца недели.

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас заявил, что переговоры с кандидатами на пост главного тренера еще не закончены.

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