Председатель АБФФ Сергей Румас заявил, что переговоры с кандидатами на пост главного тренера еще не закончены.

– Переговоры со всеми кандидатами еще не закончены.

- А сколько из осталось?

– Не могу сказать, – отметил Румас.

Напомним, сегодня на пост молодежной сборной Беларуси был назначен Людас Румбутис.

Сергей Сафарьян заявил, что вопрос с главным тренером сборной будет решен до конца недели .