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Сергей Румас: «Переговоры со всеми кандидатами на пост главного тренера сборной еще не закончены»
28.02.2017 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель АБФФ Сергей Румас заявил, что переговоры с кандидатами на пост главного тренера еще не закончены.
– Переговоры со всеми кандидатами еще не закончены.
- А сколько из осталось?
– Не могу сказать, – отметил Румас.
Напомним, сегодня на пост молодежной сборной Беларуси был
Сергей Сафарьян заявил, что вопрос с главным тренером сборной
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Председатель АБФФ Сергей Румас заявил, что переговоры с кандидатами на пост главного тренера еще не закончены.
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