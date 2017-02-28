|
Директор ВК «Минск»: «Нас приглашают в чемпионат России, но все упирается в финансирование. Нужно миллиона два долларов»
28.02.2017 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор волейбольного клуба «Минск» Александр Мишин рассказал о желании клуба заявиться в чемпионат России.
«Желание есть, нас приглашают в чемпионат России, но все упирается в финансирование. Ждем ответ от городских властей. На одну команду нужно 2 миллиона долларов», – сказал Мишин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор ВК «Минск»: «Нас приглашают в чемпионат России, но все упирается в финансирование. Нужно миллиона два долларов»
Директор волейбольного клуба «Минск» Александр Мишин рассказал о желании клуба заявиться в чемпионат России.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии