Директор волейбольного клуба «Минск» Александр Мишин рассказал о желании клуба заявиться в чемпионат России.

«Желание есть, нас приглашают в чемпионат России, но все упирается в финансирование. Ждем ответ от городских властей. На одну команду нужно 2 миллиона долларов», – сказал Мишин.