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Директор ВК «Минск»: «Нас приглашают в чемпионат России, но все упирается в финансирование. Нужно миллиона два долларов»

28.02.2017 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор волейбольного клуба «Минск» Александр Мишин рассказал о желании клуба заявиться в чемпионат России.

«Желание есть, нас приглашают в чемпионат России, но все упирается в финансирование. Ждем ответ от городских властей. На одну команду нужно 2 миллиона долларов», – сказал Мишин.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор волейбольного клуба «Минск» Александр Мишин рассказал о желании клуба заявиться в чемпионат России.

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