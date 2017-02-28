МИНСК, 28 фев — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский поединок против команды Швейцарии 1 июня, сообщили Sputnik в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

"Матч пройдет 1 июня на стадионе "Де ля Маладьер", а стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по местному и, соответственно, в 21:45 по белорусскому времени", — рассказали в АБФФ.

В этом сезоне белорусы также продолжат свое выступление в квалификационном турнире Чемпионата мира 2018 года. Так, 25 марта на выезде сборная проведет встречу со шведами. А через три дня, 28 марта, очередной товарищеский матч против Македонии.

Напомним, в настоящее время белорусская сборная находится без главного тренера. Ожидается, что вместо Александра Хацкевича, покинувшего этот пост в декабре 2016 года, будет назначен наставник жодинского "Торпедо" Игорь Криушенко.