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Футбол: белорусы проведут товарищеский матч против Швейцарии в июне

28.02.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский поединок против команды Швейцарии 1 июня, сообщили Sputnik в пресс-службе Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ).

Футбол: белорусы проведут товарищеский матч против Швейцарии в июне
© Фото: wikipedia.org
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"Матч пройдет 1 июня на стадионе "Де ля Маладьер", а стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по местному и, соответственно, в 21:45 по белорусскому времени", — рассказали в АБФФ.

В этом сезоне белорусы также продолжат свое выступление в квалификационном турнире Чемпионата мира 2018 года. Так, 25 марта на выезде сборная проведет встречу со шведами. А через три дня, 28 марта, очередной товарищеский матч против Македонии.

Напомним, в настоящее время белорусская сборная находится без главного тренера. Ожидается, что вместо Александра Хацкевича, покинувшего этот пост в декабре 2016 года, будет назначен наставник жодинского "Торпедо" Игорь Криушенко. 

 
Теги: Минск
 
 
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Поединок состоится на домашней арене местного футбольного клуба "Ксамакс".

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