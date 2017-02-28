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Фанаты назвали Скривенса лучшим в победном матче против "Локомотива"

28.02.2017 20:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Болельщики хоккейного клуба "Динамо-Минск" назвали голкипера команды Бена Скривенса лучшим игроком домашнего матча плей-офф Кубка Гагарина против ярославского "Локомотива", сообщили Sputnik в пресс-службе клуба.

Фанаты назвали Скривенса лучшим в победном матче против "Локомотива"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Накануне на "Минск-Арене" столичная дружина со счетом 4:2 одолела "железнодорожников". Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:3 в пользу "Локомотива".

"Голкипер был признан лучшим игроком вчерашнего матча с ярославцами. За Бена проголосовал 31,26% участников опроса на нашем сайте", — рассказали в клубе.

Вторую строчку занял капитан команды Александр Павлович (19,4%), третьим стал Андрей Степанов (12,91%).

Следующий матч команды проведут в Ярославле 1 марта. Тренерский штаб включил в выездной состав 26 хоккеистов. По информации пресс-службы клуба, нападающие Фредерик Петтерссон и ААрон Палушай из-за проблем со здоровьем не смогут помочь своей команде. 

В случае удачного выступления в гостях "зубры" привезут серию в Минск 3 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Авторы забитых шайб в ворота ярославской дружины Андрей Степанов и Александр Павлович расположились на третьем и втором месте соответственно.

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