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Ольга Корбут: «Русские СМИ сказали, что я продала медали, потому что разорилась. Это ложь!»

01.03.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут выразила недовольство российскими СМИ.

«Боже, русские СМИ сказали, что я продала свои медали, потому что разорилась. Это ложь! Я счастлива и здорова, живя в Аризоне. У меня великолепная жизнь!» – написала Корбут.

Напомним, что Корбут продала свои медали на аукционе в США общей сложностью за 230 тысяч долларов.

«Живет с богатым мужем, который моложе ее». Все ли в порядке у великой Ольги Корбут?

 
 
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут выразила недовольство российскими СМИ.

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