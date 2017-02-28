Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут выразила недовольство российскими СМИ.

«Боже, русские СМИ сказали, что я продала свои медали, потому что разорилась. Это ложь! Я счастлива и здорова, живя в Аризоне. У меня великолепная жизнь!» – написала Корбут.

Напомним, что Корбут продала свои медали на аукционе в США общей сложностью за 230 тысяч долларов.

«Живет с богатым мужем, который моложе ее». Все ли в порядке у великой Ольги Корбут?