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Ольга Корбут: «Русские СМИ сказали, что я продала медали, потому что разорилась. Это ложь!»
01.03.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут выразила недовольство российскими СМИ.
«Боже, русские СМИ сказали, что я продала свои медали, потому что разорилась. Это ложь! Я счастлива и здорова, живя в Аризоне. У меня великолепная жизнь!» – написала Корбут.
Напомним, что Корбут продала свои медали на аукционе в США общей сложностью за 230 тысяч долларов.
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут выразила недовольство российскими СМИ.
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