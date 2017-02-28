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НБА. «Голден Стэйт» на выезде уступил «Вашингтону», «Оклахома-Сити» одолел «Юту» и другиерезультаты
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Во вторник, 28 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Вашингтоном», «Оклахома-Сити» примет «Юту».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
1 марта, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
-
Бил (25 + 5 потерь),
М-ф Моррис (22 + 4 блок-шота),
Портер (14 + 8 подборов),
Уолл (12 + 19 передач + 5 потерь),
Гортат (12 + 12 подборов) старт;
Богданович (16),
Маинми (6),
Убре (5),
Саторански (0).
- Голден Стэйт
-
Карри (25 + 7 подборов + 5 потерь),
Томпсон (16),
Грин (14 + 8 подборов + 14 передач),
Пачулия (12 + 8 подборов),
Дюрэнт (0) старт;
Ливингстон (14),
Маккоу (8),
Уэст (7),
Игудала (4),
МакАду (4),
Кларк (2),
МакГи (2).
- Дата проведения
-
1 марта, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
-
М-с Моррис (37 + 8 подборов + 6 передач),
Драммонд (19 + 15 подборов),
Колдуэлл-Поуп (16),
Джексон (10),
Луэр (0) старт;
Смит (12 + 7 передач + 7 перехватов),
Харрис (11),
Бэйнс (9),
Джонсон (6 + 7 подборов).
- Портленд
-
Лиллард (34 + 11 подборов + 9 передач),
Макколлум (25 + 6 потерь),
Нуркич (19 + 7 подборов),
Харклесс (8 + 10 подборов),
Вонле (5) старт;
Крэбб (13),
Ленард (7),
Амину (2 + 5 потерь),
Напьер (0).
- Дата проведения
-
1 марта, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Уэйд (19 + 6 передач),
Портис (12),
Лопес (10),
Батлер (8),
Грант (7) старт;
Рондо (19),
Фелисио (9),
Валентайн (7 + 7 подборов),
Пэйн (6),
Миротич (6),
Ловернь (4),
Морроу (0).
- Денвер
-
Галлинари (22),
Чендлер (20),
Йокич (19 + 16 подборов + 10 передач),
Харрис (15),
Нельсон (12) старт;
Бартон (15 + 8 подборов + 5 потерь),
Мюррэй (14),
Пламли (6),
Эрнангомес (2),
Миллер (0),
Хибберт (0).
- Дата проведения
-
1 марта, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Конли (29 + 8 передач),
Марк Газоль (28 + 7 подборов),
Аллен (11),
Парсонс (4),
Грин (4) старт;
Рэндолф (23 + 8 подборов),
Эннис (10),
Райт (9),
Даглас (4),
Харрисон (3),
Дэвис (3),
Дэниелс (2),
Картер (0).
- Финикс
-
Бледсоу (20 + 8 передач),
Уоррен (17),
Лень (12),
Крисс (11),
Букер (9) старт;
Уильямс (11),
Юлис (9 + 7 передач),
Барбоза (8),
Джонс (8),
Дадли (7),
Прайс (0).
- Дата проведения
-
1 марта, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (43 + 11 подборов + 10 передач + 8 потерь),
Абринес (11),
Роберсон (3),
Сабонис (2),
Адамс (2) старт;
Макдермотт (16),
Кантер (15 + 9 подборов),
Грант (8),
Гибсон (7),
Кристон (2).
- Юта
-
Хэйворд (19),
Худ (18),
Джордж Хилл (15 + 8 передач),
Гобер (13 + 10 подборов),
Фэйворс (8) старт;
Беркс (13),
Джонсон (13),
Инглс (3),
Экзам (2),
Диао (2).
- Дата проведения
-
1 марта, 06.30, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Рэндл (18 + 17 подборов + 6 передач),
Расселл (17 + 9 передач),
Янг (12),
Блэк (11),
Ингрэм (8).
- Шарлотт
-
Уокер (19),
Камински (19 + 7 подборов),
Марв. Уильямс (13),
Кидд-Гилкрист (6),
Батюм (5).
Таблица НБА
Статистика НБА
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Во вторник, 28 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Вашингтоном», «Оклахома-Сити» примет «Юту».
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