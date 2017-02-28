﻿ НБА. «Голден Стэйт» на выезде уступил «Вашингтону», «Оклахома-Сити» одолел «Юту» и другиерезультаты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НБА. «Голден Стэйт» на выезде уступил «Вашингтону», «Оклахома-Сити» одолел «Юту» и другиерезультаты

01.03.2017 08:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Во вторник, 28 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Вашингтоном», «Оклахома-Сити» примет «Юту».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Голден Стэйт 112:108 (40:26, 21:23, 24:36, 27:23)
Дата проведения
1 марта, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Бил (25 + 5 потерь), М-ф Моррис (22 + 4 блок-шота), Портер (14 + 8 подборов), Уолл (12 + 19 передач + 5 потерь), Гортат (12 + 12 подборов)  старт; Богданович (16), Маинми (6), Убре (5), Саторански (0).
Голден Стэйт
Карри (25 + 7 подборов + 5 потерь), Томпсон (16), Грин (14 + 8 подборов + 14 передач), Пачулия (12 + 8 подборов), Дюрэнт (0)  старт; Ливингстон (14), Маккоу (8), Уэст (7), Игудала (4), МакАду (4), Кларк (2), МакГи (2).

 

Детройт – Портленд 120:113 OT (19:27, 25:22, 31:30, 34:30, 11:4)
Дата проведения
1 марта, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
М-с Моррис (37 + 8 подборов + 6 передач), Драммонд (19 + 15 подборов), Колдуэлл-Поуп (16), Джексон (10), Луэр (0)  старт; Смит (12 + 7 передач + 7 перехватов), Харрис (11), Бэйнс (9), Джонсон (6 + 7 подборов).
Портленд
Лиллард (34 + 11 подборов + 9 передач), Макколлум (25 + 6 потерь), Нуркич (19 + 7 подборов), Харклесс (8 + 10 подборов), Вонле (5)  старт; Крэбб (13), Ленард (7), Амину (2 + 5 потерь), Напьер (0).

 

Чикаго – Денвер 107:125 (25:22, 34:34, 24:35, 24:34)
Дата проведения
1 марта, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Уэйд (19 + 6 передач), Портис (12), Лопес (10), Батлер (8), Грант (7)  старт; Рондо (19), Фелисио (9), Валентайн (7 + 7 подборов), Пэйн (6), Миротич (6), Ловернь (4), Морроу (0).
Денвер
Галлинари (22), Чендлер (20), Йокич (19 + 16 подборов + 10 передач), Харрис (15), Нельсон (12)  старт; Бартон (15 + 8 подборов + 5 потерь), Мюррэй (14), Пламли (6), Эрнангомес (2), Миллер (0), Хибберт (0).

 

Мемфис – Финикс 130:112 (25:27, 30:29, 38:29, 37:27)
Дата проведения
1 марта, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика
Мемфис
Конли (29 + 8 передач), Марк Газоль (28 + 7 подборов), Аллен (11), Парсонс (4), Грин (4)  старт; Рэндолф (23 + 8 подборов), Эннис (10), Райт (9), Даглас (4), Харрисон (3), Дэвис (3), Дэниелс (2), Картер (0).
Финикс
Бледсоу (20 + 8 передач), Уоррен (17), Лень (12), Крисс (11), Букер (9)  старт; Уильямс (11), Юлис (9 + 7 передач), Барбоза (8), Джонс (8), Дадли (7), Прайс (0).

 

Оклахома-Сити – Юта 109:106 (31:25, 30:28, 25:22, 23:31)
Дата проведения
1 марта, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика
Оклахома-Сити
Уэстбрук (43 + 11 подборов + 10 передач + 8 потерь), Абринес (11), Роберсон (3), Сабонис (2), Адамс (2)  старт; Макдермотт (16), Кантер (15 + 9 подборов), Грант (8), Гибсон (7), Кристон (2).
Юта
Хэйворд (19), Худ (18), Джордж Хилл (15 + 8 передач), Гобер (13 + 10 подборов), Фэйворс (8)  старт; Беркс (13), Джонсон (13), Инглс (3), Экзам (2), Диао (2).

 

Лейкерс – Шарлотт 88:84 (4 четверть)
Дата проведения
1 марта, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью
Лейкерс
Рэндл (18 + 17 подборов + 6 передач), Расселл (17 + 9 передач), Янг (12), Блэк (11), Ингрэм (8).
Шарлотт
Уокер (19), Камински (19 + 7 подборов), Марв. Уильямс (13), Кидд-Гилкрист (6), Батюм (5).

 

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 28 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Вашингтоном», «Оклахома-Сити» примет «Юту».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ольга Корбут: «Русские СМИ сказали, что я продала медали, потому что разорилась. Это ложь!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика