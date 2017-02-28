﻿ Директор «Наполи»: «Проиграли «Ювентусу» из-за двух позорных судейских решений, разрушающих итальянский футбол». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Директор «Наполи»: «Проиграли «Ювентусу» из-за двух позорных судейских решений, разрушающих итальянский футбол»

01.03.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Директор «Наполи» Кристиано Джинтоли после поражения от «Ювентуса» (1:3) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии раскритиковал судейство.

«Считаем нужным поблагодарить наших парней за игру и заявить, что мы проиграли не из-за двух спорных, а позорных решений, которые разрушают весь итальянский футбол.

В первом случае Дибала получает мяч и ищет контакт, чтобы заработать пенальти. В игре показалось, что фол был, но после просмотра повтора стало очевидно, что форвард намеренно пошел на контакт.

Во втором случае Рейна сначала коснулся мяча и уже потом задел соперника. Более того, это случилось после того, как не был назначен пенальти в ворота «Ювентуса», когда сбили нашего игрока», – сказал Джинтоли.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор «Наполи» Кристиано Джинтоли после поражения от «Ювентуса» (1:3) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии раскритиковал судейство.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Сафарьян: «Легионеры в первой лиге? Создание трудовых мест – это для граждан Беларуси в большей степени»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика