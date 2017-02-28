Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о легионерах в первой лиге.

- Как вы относитесь к тому, чтобы в первой и второй лигах разрешили играть одному-двум легионерам? Известно, что раньше этот вопрос выносился на обсуждение, однако поддержки инициатива не получила. Нет мысли снова вернуться к обсуждению этого вопроса? Во-первых, один-два легионера особо не скажутся на подготовке молодежи. Во-вторых, строгий запрет на участие зарубежных игроков создает двойные стандарты (к примеру, когда в Кубке страны встречаются команды из высшей и первой лиг). В-третьих, в Беларуси сейчас находится более шести тысяч беженцев, в том числе из Украины, которые могли бы пополнить клубы низших дивизионов. В-четвертых, появление легионеров повысит уровень первой и второй лиг. В-пятых, клубы получат возможность получать деньги из ФИФА за то, что они готовят игроков для сборных (пусть даже слабых).

– У вас достаточно разнополярные оценки легионеров. Вы считаете, что легионеры из Буркина-Фасо, Самоа или Океании относятся к категории сильных?

- Для первой и второй лиги они будут уровнем...

– Не будут. Не надо себя обманывать! А платить им деньги будет кто?

- Руководство клубов.

– Вы считаете, что игрок приедет сюда и будет играть за одну копейку?

- Есть сборные, игроки которых готовы играть за условные 500 долларов.

– А каким образом этот игрок поднимет уровень нашего чемпионата? Я уверен, что 19-летний выпускник Академии футбола будет сильнее этого сборника.

- Но он же не забирает место молодого игрока.

– А чье он место занимает?

- Допустим, 35-летнего...

– Нет, никогда тренер, работающий на результат, возрастного футболиста не отцепит. У него есть опыт, его уровень знают. Почему мы сделали преференции для молодых игроков? Потому что тренеру легче поставить опытного. А для молодых ребят характерна нестабильность и часто непростой переход во взрослый футбол. Поэтому тренеры неохотно берут молодых игроков, отдавая предпочтения возрастному, но опытному. Поэтому мы решили защитить молодых футболистов.

- Но ведь снятие запрета на легионеров не изменит статус молодых футболистов?

– А деньги на этого легионера будут ведь из белорусского государства идти!

- Давайте сейчас не будем разграничивать, а возьмем частную ситуацию...

– Нет, простите. А создание трудовых мест в Республике Беларусь – все-таки для граждан Беларуси в большей степени. А вы отдаете предпочтение найму на работу иностранного гражданина...

- Но если он по мнению тренерского штаба и руководства клуба соответствует уровню клуба и способен помочь в решении поставленных перед командой задач?

– Пусть он тогда сформирует бюджет. Мы пока видим, что клубы первой лиги, а тем более второй, не в состоянии платить иностранцам. Если изменится ситуация, мы может и пойдем на этот шаг. На сегодняшнем исполкоме вопрос по первой лиге рассматривался. Во-первых, он неактуален сегодня, поскольку регламент утвержден месяц назад и возвращаться к нему неправильно. Договорились, что к вопросу о легионерах в первой лиге вернемся при составлении регламента на сезон-2018. Но я не разделяю вашей позиции, что для того, чтобы получить компенсацию за игроков сборных в отборочных матчах, надо массово везти сюда легионеров.

- Никто не говорит про массовость. Одного-двух. Есть в Беларуси частные футбольные клубы, потенциальне инвесторы которых хотят видеть возможность приглашения легионеров. В конце концов, если клуб заработал деньги, почему он не может потратить внебюджетные деньги на легионеров?

– Наша задача – формировать сборные команды. Сейчас обсуждают состав молодежной сборной и говорят: «По возрасту есть всего 60 футболистов». Когда мы занимаем места иностранцами, сокращаются места для белорусских игроков. Соответственно, ничего хорошего для национальной сборной мы не делаем, – сказал Сафарьян.