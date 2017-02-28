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Сергей Иванов: «Бюджет клуба Единой лиги ВТБ должен быть не меньше 3 миллионов долларов»
01.03.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бюджет клуба Единой лиги ВТБ должен составлять не менее 3 миллионов долларов. Об этом в рамках экономического форума в Сочи заявил почетный президент турнира Сергей Иванов.
«Если клуб хочет стать участником, то нужны железобетонные финансовые гарантии, бюджет должен быть не меньше трех миллионов долларов – с меньшим невозможно участвовать. Кроме того, нужны хороший зал и инфраструктура», – приводит слова Сергея Иванова ТАСС.
Самый большой бюджет среди участников Единой лиги ВТБ у московского ЦСКА – в сезоне-2015/16 он составил 2 759 миллиардов российских рублей.
В начале сезона директор «Цмокаў» Юрий Шакола заявил, что зарплатный бюджет клуба
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Бюджет клуба Единой лиги ВТБ должен составлять не менее 3 миллионов долларов.
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