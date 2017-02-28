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Александр Бородюк: «Сборная Беларуси? В белорусской федерации взяли паузу, в этот момент поступило предложение из Казахстана»

01.03.2017 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский специалист Александр Бородюк прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Казахстана.

– Не так давно вы ездили в Беларусь на переговоры.

– Да, полтора месяца назад, в Минск. Обсудили работу в сборной страны, разговор получился конструктивный, деловой. В белорусской федерации взяли паузу, в этот момент поступило предложение из Казахстана. Все прошло оперативно. Состоялась встреча с Аубакировым (первый вице-президент, генсек Федерации футбола Казахстана – прим. ред.). Разговор получился конструктивным и заинтересованным с обеих сторон.

Предложение показалось интересным, все прошло быстро – мне сообщили о принятом решении спустя три дня после первой встречи. Кроме того, я работал в «Кайрате» и знаю, какое внимание уделяется развитию футбола, какие деньги вложены в стране в инфраструктуру. Хорошо развивается «Астана», каждый год участвующая в еврокубках, «Тобол», «Ордабасы», «Атырау», другие клубы. Это непременно даст отдачу.

– Сборная Казахстана занимает последнее место в отборочной группе ЧМ-2018, имея 2 очка. Какие задачи вам поставлены?

– Произвести смену поколений, выявить и привлечь молодых талантливых футболистов, создать боеспособную команду. В спорте можно победить или проиграть, но важно – как ты отдаешься борьбе.

– От вас не требуют попробовать побороться за путевку на ЧМ-2018?

– В федерации работают здравомыслящие люди – отрыв от лидеров большой. В то же время задачей любого тренера является достижение достойного результата в каждом матче. Для меня очень важно, чтобы не было равнодушных на поле, чтобы ребята бились за свою страну.

– Надеетесь опередить хотя бы одну команду в таблице?

– Почему одну? Важно в каждом матче бороться за победу. А на результат посмотрим в конце турнира, – сказал Бородюк.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский специалист Александр Бородюк прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Казахстана.

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