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И биатлонист, и лыжник…
01.03.2017 — Новости Спорта | Сельскае жыццё (Круглое)
Да еще какой?! В номере 16 газеты «СЖ» в материале «Алексей Логвинов – юный чемпион» мы рассказали об успехах нашего земляка в Республиканской спартакиаде школьников-2017 по биатлону.
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Да еще какой?! В номере 16 газеты «СЖ» в материале «Алексей Логвинов – юный чемпион» мы рассказали об успехах нашего земляка в Республиканской спартакиаде...
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