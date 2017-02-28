Да еще какой?! В номере 16 газеты «СЖ» в материале «Алексей Логвинов – юный чемпион» мы рассказали об успехах нашего земляка в Республиканской спартакиаде школьников-2017 по биатлону.

И вот сегодня есть повод гордиться Алексеем Логвиновым еще и как успешным лыжником. Как уже широко информировалось в различных СМИ, практически по последнему снегу в Могилеве прошли соревнования Республиканской спартакиады школьников по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения.

В общекомандном итоге могилевская команда оказалась на почетном втором месте, пропустив впереди себя только витебчан. «Бронза» у юных спортсменов из города Минска.

Так вот в личном зачете среди лыжников Могилевской области не было равных круглянскому пареньку, учащемуся училища олимпийского резерва Алексею Логвинову. Он стал вторым сразу в двух дисциплинах – в гонке на дистанциях по 5 километров в классическом и свободном ходе. Так держать, Леша! Земляки и в особенности тренеры тобой по-особому гордятся.

Александр ПАВЛОВ.

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