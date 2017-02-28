По сведениям газеты «Прессбол», на исполкоме, который вчера состоялся в Доме футбола, в ходе обсуждения ситуации с главным тренером сборной Беларуси фамилия Игоря Криушенко практически не упоминалась.

«Игорь Криушенко сегодня завершает с жодинским «Торпедо» работу на сборе в Турции и возвращается в Минск. В его отсутствие, как мы и сообщали, исполком не мог юридически оформить назначение нового тренера для национальной сборной. По сведениям «ПБ», за закрытыми дверями даже фамилия торпедовского предводителя практически не упоминалась — назывались лишь кандидатуры отработанные, от Скрипника до Бородюка, в силу разных причин в отношения со сборной Беларуси не вступившие», – написал в своем тексте главный редактор газеты «Прессбол» Сергей Кайко.

Напомним, Сафарьян заявил , что АБФФ определится с главным тренером сборной до конца текущей недели.