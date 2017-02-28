﻿ «Прессбол»: «На исполкоме даже фамилия Криушенко практически не упоминалась, назывались лишь кандидаты отработанные, от Скрипника до Бородюка». 21.by
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«Прессбол»: «На исполкоме даже фамилия Криушенко практически не упоминалась, назывались лишь кандидаты отработанные, от Скрипника до Бородюка»

01.03.2017 08:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По сведениям газеты «Прессбол», на исполкоме, который вчера состоялся в Доме футбола, в ходе обсуждения ситуации с главным тренером сборной Беларуси фамилия Игоря Криушенко практически не упоминалась.

«Игорь Криушенко сегодня завершает с жодинским «Торпедо» работу на сборе в Турции и возвращается в Минск. В его отсутствие, как мы и сообщали, исполком не мог юридически оформить назначение нового тренера для национальной сборной. По сведениям «ПБ», за  закрытыми дверями даже фамилия торпедовского предводителя практически не упоминалась — назывались лишь кандидатуры отработанные, от Скрипника до Бородюка, в силу разных причин в отношения со сборной Беларуси не вступившие», – написал в своем тексте главный редактор газеты «Прессбол» Сергей Кайко.

Напомним, Сафарьян заявил, что АБФФ определится с главным тренером сборной до конца текущей недели.

 
Теги: Минск
 
 
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По сведениям газеты «Прессбол», на исполкоме, который вчера состоялся в Доме футбола, в ходе обсуждения ситуации с главным тренером сборной Беларуси фамилия Игоря...

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