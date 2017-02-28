﻿ Алексей Бадюков: «Локомотив» играет гораздо сильнее. Думаю, что матч в Ярославле станет последним в серии с «Динамо». 21.by
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Алексей Бадюков: «Локомотив» играет гораздо сильнее. Думаю, что матч в Ярославле станет последним в серии с «Динамо»

01.03.2017 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса» и других команд КХЛ, комментатор «Матч ТВ» Алексей Бадюков сделал прогноз на пятый матч стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» — «Динамо» Минск.

«Думаю, что этот матч станет последним в серии. «Локомотив» немного спокойнее провел прошлый матч, особенно не лез вперед, позволил Минску действовать свободнее. Минчане воспряли духом, но в Ярославле им будет значительно тяжелее. Здесь уже преимущество своего стадиона у «Локомотива». Если снова у ярославцев заработает большинство, то не вижу шансов у «Динамо» вернуть серию в Минск.

На мой взгляд, «Локомотив» играет гораздо сильнее. Взяв паузу на один матч, он постарается дома закончить серию. Нет смысла что-то затягивать, когда твой следующий соперник уже отдыхает. Ставлю на «Локомотив» в основное время», – сказал Бадюков.

 
Теги: Минск
 
 
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса» и других команд КХЛ, комментатор «Матч ТВ» Алексей Бадюков...

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