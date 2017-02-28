﻿ НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», «Питтсбург» проиграл «Далласу» и другие результаты. 21.by
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НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», «Питтсбург» проиграл «Далласу» и другие результаты

01.03.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В НХЛ сегодня состоится 12 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Колорадо 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Дата проведения
1 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Симмондс (Макдоналд)
2:0 – 8 Симмондс (Жиру, Гостисбеер)
3:0 – 10 Ворачек (Жиру, Шенн)
4:0 – 27 Уил (Штрайт, Гудас)
Рейнджерс – Вашингтон 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Дата проведения
1 марта, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Шей ( Миллер, Кленденинг)
1:1 – 27 Юханссон (Кузнецов, Орлов)
1:2 – 36 Коннолли (Эллер, Нисканен)
1:3 – 41 Юханссон (Нисканен, Кузнецов)
1:4 – 57 Бэкстрем (Карлсон, Юханссон)
Баффало – Нэшвилл 4:5 (2:1, 1:1, 1:2)
Дата проведения
1 марта, 03.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 15 Джионта (Айкел, Богосян)
2:0 – 17 Окпосо (Моулсон, Маккейб)
2:1 – 18 Фишер (Ирвин, Уотсон)
2:2 – 22 Уилсон (Йоси, Джохансен)
3:2 – 25 Кэйн (Фрэнсон, Джионта)
4:2 – 40 Маккейб (О′Райлли, Окпосо)
4:3 – 51 Джохансен (Ирвин, Форсберг)
4:4 – 57 Форсберг (Арвидссон)
4:5 – 62 Форсберг (Йоси)
Бостон – Аризона 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Дата проведения
1 марта, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Миллер (Крейчи, Пастрняк)
1:1 – 23 Холланд (Врбата, Перлини)
2:1 – 27 Нэш (Бержерон)
3:1 – 38 Бэкес (Бержерон, Маршанд)
4:1 – 39 Маршанд ()
Монреаль – Коламбус 1:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Дата проведения
1 марта, 03.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 63 Гальченюк (Пачиоретти, Уэбер)
Флорида – Каролина 3:2 (2:0, 0:1, 0:1)
Дата проведения
1 марта, 03.30, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Ягр (Барков, Юбердо)
2:0 – 16 Трочек (Петрович, Смит)
2:1 – 29 Стемпняк (Слэвин, Терявяйнен)
2:2 – 45 Ахо (Линдхольм, Раск)
Виннипег – Миннесота 5:6 (1:3, 2:2, 2:1)
Дата проведения
1 марта, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Лайне (Перро, Шайфли)
1:1 – 3 Гранлунд (Койву)
1:2 – 14 Граовац (Ганзал, Гранлунд)
1:3 – 18 Хаула (Стюарт, Гранлунд)
1:4 – 28 Сканделла (Ганзал)
2:4 – 29 Лаури (Элерс, Стэффорд)
2:5 – 33 Уайт (Стюарт)
3:5 – 37 Перро (Бафлин, Уилер)
4:5 – 49 Армия (Шайфли)
5:5 – 51 Шайфли (Лайне, Перро)
5:6 – 57 Цукер (Сканделла, Хаула)
Сент-Луис – Эдмонтон 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Дата проведения
1 марта, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Лучич (Нюджент-Хопкинс, Эберле)
1:1 – 11 Штястны (Шварц, Пьетранжело)
1:2 – 20 Летесту (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
Даллас – Питтсбург 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
Дата проведения
1 марта, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Малкин (Хагелин, Хернквист)
0:2 – 30 Гюнцель (Куниц, Коул)
1:2 – 43 Ричи (Руссель, Клингберг)
2:2 – 49 Спецца (Хэмьюс, Бенн)
3:2 – 50 Руссель (Клингберг)
Калгари – Лос-Анджелес 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)
Дата проведения
1 марта, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Пирсон (Копитар, Картер)
1:1 – 29 Ферланд (Джиордано)
2:1 – 61 Броди (Баклунд)
Ванкувер – Детройт 2:3 (0:2, 1:0, 1:0)
Дата проведения
1 марта, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Нильсен (Атанасиу, Улле)
0:2 – 11 Нильсен (Зеттерберг)
1:2 – 21 Гранлунд (Х.Седин, Д.Седин)
2:2 – 57 Буше ()
2:3 – 62 Абделькадер (Крунвалль, Зеттерберг)
Сан-Хосе – Торонто 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Дата проведения
1 марта, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
0:1 – 26 Мэттьюс (В. Нюландер, Ливо)
1:1 – 32 Диллон (Павелски, Лабанк)
2:1 – 58 Гертл (Бернс, Марло)
3:1 – 59 Павелски ()

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