﻿ Путин: в России борются с допингом, а не поддерживают. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Путин: в России борются с допингом, а не поддерживают

01.03.2017 10:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Государственной поддержки допинга никогда не было и не будет в России, власти всегда будут с ним бороться, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: в России борются с допингом, а не поддерживают
© Sputnik Алекс Макнотон
WADA признало недостаточность доказательств в отчете Макларена

В среду глава государства принял участие в совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Соревнования примет Красноярск.

"И еще раз хочу подчеркнуть — мы всегда об этом говорили — в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом", — сказал Путин.

Он выразил надежду, что в России будет налажена строгая и эффективная борьба с допингом с привлечением иностранных специалистов. "Надеюсь, что с помощью и наших специалистов независимых, и с помощью привлекаемых иностранных специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом", — уточнил президент.

Глава государства констатировал, что система контроля за применением допинга в РФ не сработала. "Имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российская не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать", — продолжил он.

"Очень рассчитываю на то, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в ситуации, которая сложилась", — добавил президент.

По его словам, в новой лаборатории МГУ, которая будет создана в рамках системы борьбы с допингом, не будет "жуликов, которые организуют допинговые программы, а потом бегут за границу". "Как вы знаете, мы создаем новую систему борьбы с допингом. Мы передаем эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию, так, как это во многих странах мира сделано — на площадку Московского государственного университета, не фигурально, а в прямом смысле этого слова", — сказал Путин и добавил, что лаборатория будет оснащена новой техникой, оборудованием и кадрами. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Государственной поддержки допинга никогда не было и не будет в России, власти всегда будут с ним бороться, заявил президент РФ Владимир Путин. ...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктор Гончаров: «Минчанке» предлагают искать спонсоров, но все они ушли в хоккей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика