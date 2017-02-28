МИНСК, 1 мар — Sputnik. Государственной поддержки допинга никогда не было и не будет в России, власти всегда будут с ним бороться, заявил президент РФ Владимир Путин.



© Sputnik Алекс Макнотон WADA признало недостаточность доказательств в отчете Макларена

В среду глава государства принял участие в совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Соревнования примет Красноярск.

"И еще раз хочу подчеркнуть — мы всегда об этом говорили — в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом", — сказал Путин.

Он выразил надежду, что в России будет налажена строгая и эффективная борьба с допингом с привлечением иностранных специалистов. "Надеюсь, что с помощью и наших специалистов независимых, и с помощью привлекаемых иностранных специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом", — уточнил президент.

Глава государства констатировал, что система контроля за применением допинга в РФ не сработала. "Имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российская не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать", — продолжил он.

"Очень рассчитываю на то, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в ситуации, которая сложилась", — добавил президент.

По его словам, в новой лаборатории МГУ, которая будет создана в рамках системы борьбы с допингом, не будет "жуликов, которые организуют допинговые программы, а потом бегут за границу". "Как вы знаете, мы создаем новую систему борьбы с допингом. Мы передаем эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию, так, как это во многих странах мира сделано — на площадку Московского государственного университета, не фигурально, а в прямом смысле этого слова", — сказал Путин и добавил, что лаборатория будет оснащена новой техникой, оборудованием и кадрами.