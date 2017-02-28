Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров отметил, что команда не может заявиться в чемпионат России.

— Что слышно о включении «Минчанки» в открытый чемпионат России, куда активно сватают клубы из Швейцарии и Азербайджана?

— Куда бы я ни обращался, всюду твердят одно: «Денег нет». Все заглохло. Нет в нашем волейболе человека, который отстаивал бы эти интересы, ходил в высокие инстанции и доказывал, что нам это необходимо — не только «Минчанке», но и сборной. Это должен быть менеджер, который имел бы вес и ресурсы. Ведь общаться нужно и с городскими властями, и с федерацией России, и с Администрацией президента. Как понимаю, в этом стремлении мы дошли до определенной точки, а выше — просто не пускают...

— Вы верно заметили, что вступление команды в суперлигу сделало бы сильнее и сборную. Значит, заботиться об этом следует не только минскому клубу.

— Если собрать в «Минчанке» сильнейших, они были бы под рукой. Мы играли бы в чемпионате России и Лиге чемпионов — не исключено, даже в групповом раунде. Вырисовывается общенациональный проект. Возможно, в нем должно быть заинтересовано в том числе и Министерство спорта. И финансировать его, видимо, следует не только из городского бюджета, но и из государственного. Но ничего в этом направлении не делается. Тем более что у нас впереди — Евроигры.

— Ваш памятный спич после домашней игры с «Эджзаджибаши» сдвинул дело с мертвой точки?

— О чем вы?! Как нам дают понять, ничего не будет. Предлагают искать спонсоров. Но все они ушли в хоккей. С кем ни разговариваем, слышим одно и то же: «Мы уже заняты». И пускай никто не обижается за то, что сравнил уровень нашего волейбола с первобытнообщинным строем. Я за свои слова отвечаю. В организации хозяйства в нашем виде спорта мы заметно отстаем от многих... – сказал Гончаров.

Директор ВК «Минск»: «Нас приглашают в чемпионат России, но все упирается в финансирование. Нужно миллиона два долларов»