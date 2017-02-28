Президент России Владимир Путин во время визита в Красноярск поделился мнением о проблеме допинга в России.

«Еще раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом.

Претензии о том, что на каких-то пробах выявили какие-то царапины, – мы не принимаем. Когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии, они должны были быть отмечены. Ничего этого не было.

Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на промахи в работе независимой комиссии, прислушаться к тому, что она сделала, к результатам ее работы, должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо.

А это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина. Нужно об этом сказать прямо. Очень рассчитываю, что Следственный комитет доведет расследование до конца.

Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там (в лаборатории – прим. Sports.ru) не будет. А будет налажена строгая и эффективная система борьбы с допингом», – сказал Путин.