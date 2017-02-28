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КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Локомотив» примет минское «Динамо»
01.03.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут пятые матчи серий первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.
КХЛ
Кубок Гагарина
Первый раунд
Четвертые матчи
Счет в серии: 3-1
Счет в серии: 3-1
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Сегодня пройдут пятые матчи серий первого раунда Кубка Гагарина в Западной конференции.
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