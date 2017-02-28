Серебряный призер Олимпиады в Рио по вольной борьбе Мария Мамошук рассказал об участии в Индийской лиге.

– В индийской лиге шесть команд, и каждая из них может купить четырех иностранных спортсменов. За месяц до старта лиги проходит аукцион, на котором спонсоры торгуются, выбирая из тех спортсменов, кто подал заявку. Смотрят на список твоих достижений, даже фотография необходима. В итоге в команде кроме меня оказались две спортсменки из Индии, борцы из Украины, Грузии и болгарка.

- За сколько вас купил спонсор?

– За 42 тысячи долларов. Эти деньги отдают спортсмену, но выплачивается налог. В итоге на руки получила около 30 тысяч.

- Неужели в Индии вольная борьба пользуется такой популярностью, что даже устраивают аукционы и находятся богатые спонсоры?

– Это не просто спортивные мероприятия, а еще и очень красивое шоу. Индийцы пытаются таким образом популяризировать вольную борьбу, к коммерческим стартам присоединяется телевидение, на соревнования приходит много зрителей. Одним словом, здесь совмещаются спорт и бизнес. Индийская лига, безусловно, коммерческий проект. Но выиграют все – спортсмены, которым дают возможность хорошо заработать, спонсоры, которые с этого имеют свою выгоду, и болельщики, которым очень нравятся такие шоу.

- Соревнования были не театральными постановками?

– Естественно, не театральными, все сражались, как на обычных соревнованиях.

Единственное, правила в Индийской лиге для нас немного необычные. Например, я один раз победила, два поединка проиграла и два раза меня «заблокировали». Согласно их правилам по итогам жеребьевки, в которой участвуют капитаны команд, победитель может запретить двум самым сильным спортсменам из команды соперника участвовать в поединке. Вот меня и «заблокировали», – рассказала Мамошук.