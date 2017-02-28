﻿ Спарринг-партнер МакГрегора: «Мэйвезер не выстоит против Конора больше 6 раундов, а Пакьяо – больше 2». 21.by
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Спарринг-партнер МакГрегора: «Мэйвезер не выстоит против Конора больше 6 раундов, а Пакьяо – больше 2»

01.03.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Друг и спарринг-партнер Конора МакГрегора Артем Лобов в эфире передачи MMA Hour дал смелый прогноз на поединки ирландца против знаменитых боксеров – Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо.

«Я представляют, сколько негатива выльется на меня после этих слов, но не вижу вариантов, чтобы Мэйвезер выстоял против Конора больше шести раундов. А Мэнни Пакьяо не продержится больше двух раундов.

Напомню, что я был единственным, кто давал Жозе Альдо не больше минуты. Я говорил это в интервью, но еще есть видео, где мы с Конором обсуждаем предстоящий поединок с Альдо и он говорит, что прикончит соперника на четвертой минуте, а я ему отвечаю, «забудь про четыре минуты, этот бой не продлится больше одной минуты». Я был действительно в этом уверен. Кто-то возненавидит меня за эти слова, но поверьте, я кое-что знаю. Я спарринговал с этим человеком в течение долгого времени и наблюдал за ним много, много лет. Так что знаю, о чем говорю», – заявил Лобов.

22 апреля Лобов проведет поединок против Каба Свонсона в Нэшвилле (Теннесси, США). Бой состоится в рамках турниров UFC Fight Night 108.

 
 
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Друг и спарринг-партнер Конора МакГрегора Артем Лобов в эфире передачи MMA Hour дал смелый прогноз на поединки ирландца против знаменитых боксеров – Флойда Мэйвезера...

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