Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян отметил, что федерация рассматривала возможность объединения второй лиги и чемпионатов областей.

- Как вы относитесь к тому, чтобы объединить вторую лигу и чемпионаты областей? Получится больше команд, которые по уровню не будут сильно уступать тем, что сейчас играют в третьем дивизионе (особенно вспоминая о «ЮА-Строй-Житковичах»).

– Мы такую инициативу рассматривали несколько раз. Но областные федерации хотят, чтобы в каждой области было свое первенство. Это позиция регионов, и мы не хотим ломать ее через колено. Поэтому по второй лиге предлагали несколько другой вариант. В частности, перед текущим сезоном предлагали увеличить количество команд второй лиги за счет того, чтобы включить в нее дублирующие составы. Но, к сожалению, участники элитного дивизиона от этого отказались.

АБФФ каждый год предлагает какие-то варианты по реформированию второй лиги, но, к сожалению, они не находят поддержки с одной стороны у регионов, а с другой – у клубов высшей лиги. А идея, которую вы высказываете, созвучна с моим видением. Я сторонник укрупнения турнира и зонального деления с последующим проведением финального турнира между зонами.

Но, повторюсь, мы с уважением относимся к мнению региональных федераций, которые пока не готовы к объединению чемпионатов своих областей со второй лигой, – сказал Сафарьян.