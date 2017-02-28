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Сергей Сафарьян: «Объединение второй лиги и чемпионатов областей? Областные федерации хотят, чтобы в каждой области было свое первенство»
01.03.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян отметил, что федерация рассматривала возможность объединения второй лиги и чемпионатов областей.
- Как вы относитесь к тому, чтобы объединить вторую лигу и чемпионаты областей? Получится больше команд, которые по уровню не будут сильно уступать тем, что сейчас играют в третьем дивизионе (особенно вспоминая о «ЮА-Строй-Житковичах»).
– Мы такую инициативу рассматривали несколько раз. Но областные федерации хотят, чтобы в каждой области было свое первенство. Это позиция регионов, и мы не хотим ломать ее через колено. Поэтому по второй лиге предлагали несколько другой вариант. В частности, перед текущим сезоном предлагали увеличить количество команд второй лиги за счет того, чтобы включить в нее дублирующие составы. Но, к сожалению, участники элитного дивизиона от этого отказались.
АБФФ каждый год предлагает какие-то варианты по реформированию второй лиги, но, к сожалению, они не находят поддержки с одной стороны у регионов, а с другой – у клубов высшей лиги. А идея, которую вы высказываете, созвучна с моим видением. Я сторонник укрупнения турнира и зонального деления с последующим проведением финального турнира между зонами.
Но, повторюсь, мы с уважением относимся к мнению региональных федераций, которые пока не готовы к объединению чемпионатов своих областей со второй лигой, – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Объединение второй лиги и чемпионатов областей? Областные федерации хотят, чтобы в каждой области было свое первенство»
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян отметил, что федерация рассматривала возможность объединения второй лиги и чемпионатов областей.
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