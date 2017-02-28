Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизоды игры «Динамо» (Минск) – «Локомотив», состоявшейся 27 февраля 2017 года.

На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря «Динамо» Бена Скривенса наказание по аравилу 521 б (Удар концом клюшки) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.15.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Динамо» Александра Матерухина наказание по правилу 534 (Атака игрока, не владеющего шайбой) – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.