Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал согласие возглавить летом «Интер».

47-летний специалист принял предложение новых владельцев «нерадзурри» Suning после увеличения годовой зарплаты с 11 до 15 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

В ближайшее время юристы Suning проведут переговоры с владельцем «синих» Романом Абрамовичем по поводу расторжения контракта с итальянцем.

Одной из причин возможного ухода Конте из «Челси» спустя год работы называется неидеальные отношения с руководством.

После 26 туров лондонцы лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя «Тоттенхэм» на 10 очков.