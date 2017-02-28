﻿ Tuttosport: Конте принял предложение «Интера» с зарплатой 15 млн евро в год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Tuttosport: Конте принял предложение «Интера» с зарплатой 15 млн евро в год

01.03.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал согласие возглавить летом «Интер».

47-летний специалист принял предложение новых владельцев «нерадзурри» Suning после увеличения годовой зарплаты с 11 до 15 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

В ближайшее время юристы Suning проведут переговоры с владельцем «синих» Романом Абрамовичем по поводу расторжения контракта с итальянцем.

Одной из причин возможного ухода Конте из «Челси» спустя год работы называется неидеальные отношения с руководством.

После 26 туров лондонцы лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя «Тоттенхэм» на 10 очков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал согласие возглавить летом «Интер».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Спарринг-партнер МакГрегора: «Мэйвезер не выстоит против Конора больше 6 раундов, а Пакьяо – больше 2»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика