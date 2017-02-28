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Tuttosport: Конте принял предложение «Интера» с зарплатой 15 млн евро в год
01.03.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал согласие возглавить летом «Интер».
47-летний специалист принял предложение новых владельцев «нерадзурри» Suning после увеличения годовой зарплаты с 11 до 15 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
В ближайшее время юристы Suning проведут переговоры с владельцем «синих» Романом Абрамовичем по поводу расторжения контракта с итальянцем.
Одной из причин возможного ухода Конте из «Челси» спустя год работы называется неидеальные отношения с руководством.
После 26 туров лондонцы лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя «Тоттенхэм» на 10 очков.
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал согласие возглавить летом «Интер».
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