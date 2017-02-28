|
Черкашина стала президентом комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики
01.03.2017 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Любовь Черкашина заняла пост президента комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики. 29-летняя белоруска сменила на этом посту чемпиона мира по спортивной гимнастике 1997 года финна Яни Тансканена.
Ожидается, что Черкашина будет руководить комиссией до ближайших выборов президента, которые состоятся в декабре 2017 года или январе 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любовь Черкашина заняла пост президента комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии