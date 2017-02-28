Любовь Черкашина заняла пост президента комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики. 29-летняя белоруска сменила на этом посту чемпиона мира по спортивной гимнастике 1997 года финна Яни Тансканена.

Ожидается, что Черкашина будет руководить комиссией до ближайших выборов президента, которые состоятся в декабре 2017 года или январе 2018 года.