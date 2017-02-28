Минский горисполком определяет хозяев последних свободных участков в бывшей деревне Веснинке, или так называемом поселке «Дрозды-2».

Новым жителем «Дроздов-2» станет 49-летний председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель. Решение Мингорисполкома №400/1 о выделении 15 соток земли в водоохранной зоне датируется 2 февраля 2017 года.

Как известно, земля под строительство коттеджей в Минске должна распределяться следующим образом: сначала ее должны предложить многодетным семьям из очереди на улучшение жилищных условий. Если желающих нет, участок выставляется на аукцион. Участок Шепеля в свободный доступ не попадал.

Ближайшими соседями председателя Паралимпийского комитета станут Наталья Кочанова, а также космонавт Олег Новицкий.

Летом 2016 года Шепель обещал выйти на церемонию открытия Паралимпийских Игр с флагам России в знак солидарности с отстраненной командой. Как сообщает «Наша Нива» Шепель поручил пронести российский флаг Андрею Фомочкину.