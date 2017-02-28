Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о реакции Минспорта на изменение лимита на легионеров в чемпионате Беларуси.

– На коллегии Министерства спорта глава ведомства Александр Шамко произнес свое широко рекламируемое изречение о том, что футболисты увеличили лимит. И какое это вызвало возмущение: ай-яй-яй, что творит федерация футбола! Если мы еще в первую лигу впустим легионеров, то реакция Минспорта будет еще более отрицательной.

Хотя тем, кто готовили доклад министру, надо было удосужиться и почитать, что на самом деле приняла АБФФ. Увеличила она лимит или сократила. Просто математика: что больше, 11 или 5. Поэтому я не думаю, что надо увеличивать лимит на легионеров. У нас есть нормальный компромиссный вариант, – сказал Сафарьян.

Напомним, в чемпионате Беларуси-2017 увеличен лимит до 5 легионеров на поле, также нет ограничений на их количество в заявке на игру.

Александр Шамко: «Сборная Беларуси провалила квалификацию ЧМ-2018. Поэтому вызывает недоумение увеличение квоты на легионеров в ЧБ»