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Леонид Фатиков: «Отыграться «Динамо» со счета 0:3 непросто, но необходимо попробовать»

01.03.2017 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хоккейный эксперт Леонид Фатиков поделился впечатлениями от серии минского «Динамо» и «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина.

— Пошли разговоры о том, что «Локомотив» уступил в Минске для того, чтобы поставить победную точку на глазах у родных болельщиков...

— Слышал уже. Полнейшая чушь. Ни один тренер не захочет нажить себе лишнюю головную боль. Если можно добиться результата здесь и сейчас, то никто не станет откладывать это на потом. Ни к чему лишний матч, лишние эмоции, лишняя трата сил. Не забывайте и о том, что игроки могут получить травмы. Рисковать незачем.

— В Ярославле динамовцам придется тяжелее, чем в Минске?

— Сейчас вообще каждая игра становится на вес золота. Думаю, что Крэйг Вудкрофт построит действия подопечных, опираясь на быстрые контратаки. В открытом хоккее у динамовцев в гостях мало шансов. Это уже мы увидели ранее.

— С 0:3 в серии команды отыгрывались. Однако это невероятно сложно?

— Конечно, это непросто. Но необходимо попробовать. Нужно выходить на лед и доказывать, что ты сильнее, – сказал Фатиков.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккейный эксперт Леонид Фатиков поделился впечатлениями от серии минского «Динамо» и «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина.

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