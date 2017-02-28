Испанские специалисты пополнили тренерский состав Академии «Динамо-Брест».

44-летний Давид Деограсия стал главным тренер футбольной Академии «Динамо-Брест».

Давид Деограсия имеет тренерскую лицензию PRO УЕФА. Ранее работал спортивным директором Королевской федерации футбола Испании, футбольным специалистом университета Мурсии (Испания), а также менеджером по проектам спортивных организаций. Дипломированный эксперт в области спорта и физической культуры.

Тренировал в таких командах, как «Атлетико Тетуан» (Марокко), «Лас-Пальмас» (Испания), «Бурирам Юнайтед» (Таиланд). В достижениях Деограсии значатся победы в тайской Премьер лиге, чемпионатах Марокко (U20), Таиланда (U19) и чемпионате Канарских островов (U19). Также Деограсия занимал должность специалиста по набору персонала и тренерского штата в испанских клубах «Валенсия», «Сарагоса» и «Депортиво».

35-летний Армиче Вега Рамос стал тренером по физподготовке футбольной Академии «Динамо-Брест»

Имеет сертификат (CAP) «Футбольное мастерство» Университета Альфонсо Х Эль Сабио. Изучал программирование взаимодействия тренеров и подопечных в Высшем институте Канарских островов.

Ранее работал тренером футбольной школы «Хуракан» и «Лас Пальмас», тренером по физической подготовке высшей категории университета Лас Пальмаса, специалистом в области спортивной реабилитации университета Лас Пальмаса, а также тренером по фитнесу клуба «Аль-Наср» (Оман).