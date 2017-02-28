МИНСК, 1 мар — Sputnik. Минский футбольный клуб "Крумкачы" предоставит так называемым "тунеядцам" скидки на абонементы на матчи, сообщили Sputnik в пресс-службе клуба.

Очередной чемпионат Беларуси стартует 1 апреля. "Вороны" свой первый матч проведут на выезде против "Витебска", а дома команда сыграет уже 8 апреля против брестского "Динамо".

"Футбольный клуб "Крумкачы", объявил о готовности предоставить 10% скидки на абонемент на свои домашние матчи всем, кто предоставит официальное уведомление из налоговой по декрету №3", — рассказали в клубе.

Собеседники агентства отметили, что стоимость абонемента — от 36 рублей. "Скидка будет высчитываться при окончательном расчете за абонемент", — пояснили в "Крумкачах".