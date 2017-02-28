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"Тунеядцы" смогут ходить на матчи "Крумкачоў" со скидкой
01.03.2017 14:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Минский футбольный клуб "Крумкачы" предоставит так называемым "тунеядцам" скидки на абонементы на матчи, сообщили Sputnik в пресс-службе клуба.
Очередной чемпионат Беларуси стартует 1 апреля. "Вороны" свой первый матч проведут на выезде против "Витебска", а дома команда сыграет уже 8 апреля против брестского "Динамо".
"Футбольный клуб "Крумкачы", объявил о готовности предоставить 10% скидки на абонемент на свои домашние матчи всем, кто предоставит официальное уведомление из налоговой по декрету №3", — рассказали в клубе.
Собеседники агентства отметили, что стоимость абонемента — от 36 рублей. "Скидка будет высчитываться при окончательном расчете за абонемент", — пояснили в "Крумкачах".
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Каждый, кто болельщик, который хочет принять участие в акции, должен предоставить соответствующий документ из налоговой.
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