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«Крумкачы» предоставят «тунеядцам» скидки на абонементы

01.03.2017 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный клуб «Крумкачы», объявил о готовности предоставить 10% скидки на абонемент на свои домашние матчи всем, кто предоставит официальное уведомление из налоговой по Декрету №3.

Стоимость абонементов, дизайн которых выполнен в оригинальном национальном стиле, начинается от 36 рублей. Выбрать и забронировать место на стадионе можно на сайте клуба. Скидка будет высчитываться при окончательном расчете за абонемент.

 
 
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Футбольный клуб «Крумкачы», объявил о готовности предоставить 10% скидки на абонемент на свои домашние матчи всем, кто предоставит официальное уведомление из...

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