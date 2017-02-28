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«Крумкачы» предоставят «тунеядцам» скидки на абонементы
01.03.2017 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольный клуб «Крумкачы», объявил о готовности предоставить 10% скидки на абонемент на свои домашние матчи всем, кто предоставит официальное уведомление из налоговой по Декрету №3.
Стоимость абонементов, дизайн которых выполнен в оригинальном национальном стиле, начинается от 36 рублей. Выбрать и забронировать место на стадионе можно на
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Футбольный клуб «Крумкачы», объявил о готовности предоставить 10% скидки на абонемент на свои домашние матчи всем, кто предоставит официальное уведомление из...
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