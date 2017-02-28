Футбольный клуб «Крумкачы», объявил о готовности предоставить 10% скидки на абонемент на свои домашние матчи всем, кто предоставит официальное уведомление из налоговой по Декрету №3.

Стоимость абонементов, дизайн которых выполнен в оригинальном национальном стиле, начинается от 36 рублей. Выбрать и забронировать место на стадионе можно на сайте клуба . Скидка будет высчитываться при окончательном расчете за абонемент.