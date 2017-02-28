Агент форварда «Бетиса» Романа Зозули Владимир Кузьменко рассказал о поиске нового клуба для украинца после получения разрешения на переход от ФИФА.

«Мы работали над вариантами и раньше для подстраховки. Но, к сожалению, в данной ситуации футбол смешали с политикой и фальшивыми обвинениями, поэтому решить этот вопрос непросто. В данном случае образовалась ситуация, с которой не все клубы хотят столкнуться, и многие отказывают сразу.

Что же касается предпочтений самого Романа, то здесь все довольно сложно, ведь среди вариантов остались чемпионаты, которые существенно уступают Ла Лиге. Но будем смотреть и работать над решением проблемы», – сказал Кузьменко в интервью Sport Arena.

«Разрешение пришло поздновато. Большинство клубов уже укомплектовано. Теперь остаются только Швеция и Беларусь. Но только в том случае, если сам футболист согласится», – заявил Кузьменко в комментарии «Команде №1».

Вчера «Райо Вальекано» сообщил Зозуле, что тот должен вернуться в клуб.