МИНСК, 1 мар — Sputnik. Призер Олимпийских игр в Лондоне по художественной гимнастике Любовь Черкашина стала руководителем комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на сайте организации .

Ранее чемпиона мира по спортивной гимнастике финн Яни Тансканен подал в отставку с поста президента комиссии. Представитель Финляндии был избран членом технического комитета FIG и не мог совмещать две должности.

Накануне, 28 февраля, 29-летняя Черкашина стала главой комиссии.

"Я хотела бы поблагодарить Яни за его отличную работу. Он показал нам, как защитить спортсменов на самом высоком уровне", — сказала белоруска.

Черкашина также поблагодарила членов комиссии. "Я приложу все силы для популяризации гимнастики, этого прекрасного вида спорта, в мире", — добавила она.

Белоруска будет руководить комиссией до следующих выборов, которые состоятся в рамках первого заседания. Ожидается, что это произойдет в декабре 2017 года или январе 2018-го.