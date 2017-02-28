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Черкашина возглавила комиссию спортсменов FIG
01.03.2017 15:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Призер Олимпийских игр в Лондоне по художественной гимнастике Любовь Черкашина стала руководителем комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на
Ранее чемпиона мира по спортивной гимнастике финн Яни Тансканен подал в отставку с поста президента комиссии. Представитель Финляндии был избран членом технического комитета FIG и не мог совмещать две должности.
Накануне, 28 февраля, 29-летняя Черкашина стала главой комиссии.
"Я хотела бы поблагодарить Яни за его отличную работу. Он показал нам, как защитить спортсменов на самом высоком уровне", — сказала белоруска.
Черкашина также поблагодарила членов комиссии. "Я приложу все силы для популяризации гимнастики, этого прекрасного вида спорта, в мире", — добавила она.
Белоруска будет руководить комиссией до следующих выборов, которые состоятся в рамках первого заседания. Ожидается, что это произойдет в декабре 2017 года или январе 2018-го.
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29-летняя белоруска сменила на этом посту чемпиона мира по спортивной гимнастике 1997 года финна Яни Тансканена.
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