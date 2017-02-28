﻿ Черкашина возглавила комиссию спортсменов FIG. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Черкашина возглавила комиссию спортсменов FIG

01.03.2017 15:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Призер Олимпийских игр в Лондоне по художественной гимнастике Любовь Черкашина стала руководителем комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на сайте организации.

Ранее чемпиона мира по спортивной гимнастике финн Яни Тансканен подал в отставку с поста президента комиссии. Представитель Финляндии был избран членом технического комитета FIG и не мог совмещать две должности.

Накануне, 28 февраля, 29-летняя Черкашина стала главой комиссии.

"Я хотела бы поблагодарить Яни за его отличную работу. Он показал нам, как защитить спортсменов на самом высоком уровне", — сказала белоруска.

Черкашина также поблагодарила членов комиссии. "Я приложу все силы для популяризации гимнастики, этого прекрасного вида спорта, в мире", — добавила она.

Белоруска будет руководить комиссией до следующих выборов, которые состоятся в рамках первого заседания. Ожидается, что это произойдет в декабре 2017 года или январе 2018-го.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29-летняя белоруска сменила на этом посту чемпиона мира по спортивной гимнастике 1997 года финна Яни Тансканена.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Крумкачы» предоставят «тунеядцам» скидки на абонементы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика