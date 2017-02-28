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Евгений Ковыршин: «Надеемся, что мы выиграем сегодня и переведем игру в Минск»

01.03.2017 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Евгений Ковыршин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Локомотивом» (1-3  в серии) в рамках плей-офф Кубка Гагарина.

«Тяжелый матч будет. Надеемся, что мы выиграем и переведем игру в Минск.

Что будет сегодня самым важным? Дисциплина, игра в неравных составах», – сказал Ковыршин.

Матч «Локомотив» – «Динамо» начнется в 19.00 в Ярославле.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий минского «Динамо» Евгений Ковыршин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Локомотивом» (1-3 в серии) в рамках плей-офф Кубка Гагарина.

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