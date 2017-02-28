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Евгений Ковыршин: «Надеемся, что мы выиграем сегодня и переведем игру в Минск»
01.03.2017 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Евгений Ковыршин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Локомотивом» (1-3 в серии) в рамках плей-офф Кубка Гагарина.
«Тяжелый матч будет. Надеемся, что мы выиграем и переведем игру в Минск.
Что будет сегодня самым важным? Дисциплина, игра в неравных составах», – сказал Ковыршин.
Матч «Локомотив» – «Динамо» начнется в 19.00 в Ярославле.
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Нападающий минского «Динамо» Евгений Ковыршин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Локомотивом» (1-3 в серии) в рамках плей-офф Кубка Гагарина.
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