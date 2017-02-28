Нападающий минского «Динамо» Евгений Ковыршин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Локомотивом» (1-3 в серии) в рамках плей-офф Кубка Гагарина.

«Тяжелый матч будет. Надеемся, что мы выиграем и переведем игру в Минск.

Что будет сегодня самым важным? Дисциплина, игра в неравных составах», – сказал Ковыршин.

Матч «Локомотив» – «Динамо» начнется в 19.00 в Ярославле.